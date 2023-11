Guns and Spurs 2 krijgt launchtrailer

Verdien je brood met jagen op bandieten.

De open-wereld third-person shooter Guns and Spurs 2 is vandaag gereleased op de Nintendo Switch. Als extraatje heeft het team achter de game – SOEDESCO – een nieuwe launchtrailer uitgebracht, compleet met catchy westernmuziek. Hij is hieronder te bekijken:

In de trailer zien we dat je als speler in de huid kruipt van een cowboy en door het Wilde Westen trekt op je trouwe ros. Jij bent Jack Lane, een toegewijde premiejager op jacht naar de meest gezochte criminelen. Ze worden steeds moeilijker te vangen, dus scherp je skills flink aan en bereid je goed voor op elke missie. Anders delf je wellicht het onderspit. Gewapend met je trouwe lasso zorg jij ervoor dat elke bandiet in deze grote open wereld voor het gerecht verschijnt.

De game is zowel fysiek verkrijgbaar als digitaal in de Nintendo eShop. Laat jij het recht zegenvieren in het Wilde Westen?