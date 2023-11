Kaartverkoop Heroes Made in Asia gestart

Het ene evenement is voorbij en het andere is alweer gestart!

Heroes Dutch Comic Con is nog maar net achter de rug. De kaartverkoop voor het volgende evenement is echter alweer gestart. Heroes Made in Asia komt eraan.

Alles draait hier om de Aziatische cultuur

Op 24 en 25 februari komt Heroes Made in Asia terug in de evenementenhal van Gorinchem. Een plek voor de echte fans van alles wat met de Aziatische cultuur te maken heeft. Van heerlijk eten en traditionele ceremonies tot aan gaming en anime. Het is hier allemaal gefocust op Azië, waar het bij Dutch Comic Con vaak veel breder is.

Misschien heb jij bijvoorbeeld altijd al eens een Japanse theeceremonie willen meemaken of een workshop willen krijgen over cosplayoutfits. Er is ontzettend veel mogelijk op Heroes Made in Asia. Bovendien is het allemaal net iets kleinschaliger dan bij de Comic Cons. Heb je echt geen idee wat je zou kunnen verwachten? We zijn er met DailyNintendo al eens geweest. Dus lees er hier alles over.

De kaartverkoop is vandaag om 12:00 uur van start gegaan. De Early Bird-tickets zijn vaak snel uitverkocht. Zou jij het leuk vinden om naar dit evenement te gaan in februari?