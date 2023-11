Nora the Wannabe Alchemist krijgt een launch-trailer

Maak magische drankjes in een race tegen de… huisplanten?

Ontwikkelaar Error 300 en uitgever RedDeer Games hebben een launch-trailer uitgebracht van Nora The Wannabe Alchemist. De point-and-click-game is vanaf vandaag verkrijgbaar in de eShop. En wees er snel bij, want je kan alleen vandaag de game kopen voor €4,99 in plaats van €19,99.

Nora the Wannabe Alchemist draait om – je raadt het al – Nora. Deze net-geen-heks is vanwege haar onhandige gedrag van de heksenschool gestuurd. Maar ze laat dat niet in de weg staan van haar grote droom: heksendrankjes brouwen.

De game is een point-and-click-management-sim waarin je magische drankjes moet zien te maken, voordat je huisplanten sterven. Je maakt drankjes en zorgt voor je planten, die je kunt gebruiken voor andere drankjes of om geld mee te verdienen. Naarmate het spel vordert krijg je de kans om je huisje in te richten en ruim 20 verschillende soorten ingrediënten te vinden.

