Suika Game meer dan 4 miljoen keer gedownload

Aan de kant, Candy Crush

Misschien heb je inmiddels wel gehoord van een kleine, schattige game genaamd Suika Game (of Watermelon Game). Onlangs is de game al op deze website voorbijgekomen. Toen de game voor het eerst uitkwam, kraaide er eigenlijk niemand naar. Daar kwam verandering in toen streamers de game begonnen te spelen. Wat begon als een leuk extraatje voor een projector van Aladdin X, werd in 2021 uitgebracht voor de Nintendo Switch – in ieder geval in Japan. Toen Suika Game meer aandacht begon te krijgen, steeg de populariteit van deze recht-toe-recht-aan titel razendsnel. Nintendo speelde daarop in: vanaf oktober dit jaar is de game ook buiten Japan te downloaden, compleet met Engelse taalondersteuning.

En massaal downloaden is precies wat mensen hebben gedaan. We zitten pas in november, en inmiddels is de game al meer dan vier miljoen keer gedownload. Er hangt ook een prijskaartje aan van slechts een paar euro, dus de verleiding is moeilijk te weerstaan.

Wat is dan de aantrekkingskracht van Suika Game? Het is een hele eenvoudige opzet: je moet twee dezelfde soorten fruit laten botsen zodat ze een groter stuk fruit worden. De fruitsoorten verandert dan en zo blijf je bezig tot je bij die immens grote watermeloen komt. Verder geen gedoe, geen verschillende gamemodi, alleen dit.

Ben jij een van de vier miljoen enthousiastelingen die de game inmiddels op hun Switch hebben staan? Hoeveel uur heb jij er al ingestoken?