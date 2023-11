Train Traffic Manager is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Kom snel aan boord, want de treinen gaan vertrekken!

Eerder deze maand kondigde ontwikkelaar en uitgever Baltoro Games aan dat Train Traffic Manager naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel dat nieuws pas een paar maanden bekend is, kunnen Switch-bezitters vandaag al met het spel aan de slag. De game gaat voor normaal gesproken voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank, maar tot en met 24 december krijg je 25% korting op jouw aankoop. Om deze titel te downloaden heb je 2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Train Traffic Manager is het de bedoeling om snel te denken en nog sneller te plannen. In dit puzzel-simulatiespel moet je er namelijk voor zorgen dat jouw treinen niet in vlammen opgaan. Dit doe je door de wissels, signalen en valbruggen in de gaten te houden en natuurlijk ook te bedienen. De game bevat maar liefst meer dan 80 levels, die zich onder andere afspelen in zonnige woestijnen en mysterieuze nachtelijke decors. Tevens is er buiten de normale levels om, ook nog iets anders te doen. Als het je allemaal iets teveel wordt, kun je namelijk even op adem komen in de eindeloze spelmodus. Gaat het jou lukken om alle treinen te beheren?

Ben je benieuwd geworden naar Train Traffic Manager? Bekijk dan onderstaande trailer en/of gameplaybeelden van het YouTube-kanaal Handheld Players.