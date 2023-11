Gameplaybeelden In Stars and Time

Verbreek de Tijdslus in deze charmante zwart-wit RPG

Eerder deze week verscheen In Stars and Time op de Nintendo Switch. In deze zwart-wit RPG zit je vast in een tijdlus, waarbij je alles op alles moet zetten om de koningin te verslaan voordat de tijd reset. Voor iedereen die benieuwd is hoe de game eruit ziet op de Switch heeft youtubekanaal Super Nintendad een video online gezet. Hierin wordt het eerste uur van de game getoond. De video kun je hieronder bekijken.

In Stars and Time is een zogenaamde Tijdlus RPG. Elke nieuwe lus verkrijg je een nieuw perspectief van de wereld om je heen, waardoor je betere keuzes kunt maken in gesprekken of nieuwe oplossingen voor puzzels vind. Het verhaal volgt de avontuurlijke vrienden Siffrin, Mirabelle, Isabeau, Odile en Bonnie die het proberen op te nemen tegen een tirannieke koning. Voordat ze dit lukt, gaat er echter iets mis en komen ze in een tijdlus terecht, en Siffrin lijkt de enige te zien die dit in de gaten heeft. Weet jij Siffrin en haar vrienden te helpen de koning te verslaan?