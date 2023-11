Sifu krijgt laatste grote update + trailer

Nog één keer krijgt Sifu enorm veel nieuwe content!

Sifu is een 3D fighting roguelike met een uniek gegeven. In plaats van dat je doodgaat of opnieuw moet beginnen als je verliest wordt hier je personage ouder. Vorig jaar kwam deze game naar de Switch, waarbij wij zeker lol hadden met dit unieke gegeven. Sindsdien heeft de game verschillende nieuwe updates gekregen, waardoor de game meer content, gameplay opties en moeilijkheidsgraden kreeg. Maar na een jaar zijn die updates ten einde.

Eerder deze week verscheen de laatste Arenas update. Deze update brengt verschillende uren aan nieuwe content met zich mee, waaronder zes nieuwe omgevingen met 27 nieuwe modifiers en cheats. Oh, en een superstylische nieuwe outfit natuurlijk. Spelers kunnen nu zombie-achtige vijanden tegenkomen, doppelgangers en nieuwe interactieve omgevingen die je reflexen tot het uiterste testen. Om je een idee van de nieuwe update te geven heeft Sloclap ook een trailer online gezet, deze kun je hieronder bekijken. Om de release van de update verder te vieren is Sifu momenteel in de eShop te downloaden met 50% korting. Deze aanbieding geld tot 3 december.