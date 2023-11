Unicorns gekortwiekt

De indie-fighter Them’s Fightin’ Herds krijgt toch géén Story Mode. Dat maakt ontwikkelaar Mane6 bekend via een blog-post op Steam (dankjewel Nintendo Life!). De nieuwe update (versie 6.0) zou naar verluidt de laatste content-update zijn, nu de ontwikkelaar stopt met de game te updaten.

Them’s Fightin’ Herds is een 2D-fighter met een bijzondere twist: de vechters lijken heel erg gebaseerd op My Little Pony, maar dan ietsjes agressiever. De game werd een groot succes tijdens de Indiegogo-campagne en er werd reikhalzend uitgekeken naar de verhaalmodus, maar helaas… het mag niet zo zijn.

De game, die sinds oktober ook op de Nintendo Switch is te spelen, heeft met de laatste update nog wel twee nieuwe vechters erbij gekregen. Een schrale troost voor de fans die als vanaf dag 1 op de Story Mode zaten te wachten. Er wordt dan ook niet bijster positief gereageerd op de blog-post. Wél heeft Mane6 aangegeven dat eventuele “game-breaking-bugs” nog gepatched zullen worden. Maar actieve ontwikkeling voor de game is vanaf heden beëindigd. Een reden voor het cancelen van de content is niet gegeven.

