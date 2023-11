Worldless krijgt launch trailer

Ontdek een nieuw universum vol geheimen en mysteries in deze 2D platform game!

De 2D platform game Worldless is sinds afgelopen maandag speelbaar op de Switch. Om dit te vieren heeft uitgever Thunderfull Games nu een launch trailer van het spel gedeeld op hun YouTube-kanaal. In de trailer krijgen we een goede indruk van het turn-based combatsysteem en de platform actie. Vooral de wereld van het spel ziet er in deze trailer heel indrukwekkend en stilistisch uit. Je kunt hem hieronder bekijken.

Worldless is een 2D platform game die zich afspeelt in een nieuw universum. Dit universum is gebaseerd op entiteiten die gevangen zitten in een eeuwig conflict door de polariserende aard van hun aantrekkingskracht. In dit universum ontdek je ingewikkelde en onderling verbonden gebieden vol geheimen en mysteries om te ontdekken. Dit doe je met een overvloed aan vaardigheden, waaronder door de lucht kunnen dashen en wall-jumpen. Onderweg krijg je het aan de stok met gevaarlijke wezens die jou willen stoppen. Met behulp van turn-based regels combineren gevechten traditionele combat met actieve tijdacties voor een spannende en strategische strijd waarbij jouw kennis van de mechanics en je vaardigheden op de proef worden gesteld.