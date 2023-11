Chico and the Magic Orchards DX komt naar de Switch

Help deze eekhoorn zijn weg naar huis te vinden.

Voor wie zin heeft in een game met een echt handheld-retrogevoel is deze titel absoluut noot-zakelijk: Chico and the Magic Orchards DX. Hoewel de game al sinds vorig jaar te spelen is op Steam, is een Switch-release vooralsnog uitgebleven. Daar lijkt nu verandering in te komen: vanaf 29 december download je de game ook naar de Nintendo-console.

In deze adventure game speel je als Chico de eekhoorn (oftewel Chico the chipmunk, dat allitereert wat mooier), die op zoek is naar nootjes en andere lekkernijen voor de winter. In het bos vind je een portaal naar een magische wereld, maar wat moet een eekhoorn in een magische wereld? Jij wilt gewoon naar huis. Dat is jouw doel in het spel: de winter doorkomen en je weg naar je eigen veilige holletje terugvinden.

Je navigeert de wereld in je eentje, waarbij je profiteert van de behendigheid van een klein knaagdier, of je gebruikt een grote walnoot om obstakels te overwinnen. Met allerlei puzzels en verschillende mechanics wordt Chico in elk level flink op de proef gesteld. Probeer de walnoot helemaal naar het einde van het level te krijgen om door te gaan. En heb je de game uitgespeeld? Zet dan niet meteen je console uit, want er volgt nog een extra campaign! Hierin speel je door twee enorme levels en neem je het daarna op tegen de bijenkoningin.

Eén ding is zeker: deze game brengt dat echte 8-bit-gevoel terug. Met vrolijke muziek, een beperkt kleurenpalet (of Full Color-modus als je dat liever hebt) en eenvoudige controls voelt het alsof je een klassieker van lang geleden speelt. Vanaf 29 december zal de game digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop. Bekijk hieronder alvast een trailer: