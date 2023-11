Het is bijna weer zover! DN’s december prijzenfestival staat om de hoek

De decembermaand staat bij Daily Nintendo traditiegetrouw in het teken van veel toffe prijzen om te winnen!

Vind jij ook dat de tijd zo snel gaat? Het is inmiddels alweer bijna december, maar dat is goed nieuws! De gehele maand december dompelen wij je ook dit jaar weer traditiegetrouw onder met een hoop prijzen om te winnen. De hele maand december staat namelijk in het teken van toffe giveaways op Daily Nintendo. Zorg dat je vanaf 1 december onze website goed in de gaten houdt, dan trappen we ons december prijzenfestival namelijk af!

Wat kun je verwachten? De komende weken ga je verschillende kortlopende prijsvragen vinden waaraan je mee kan doen. Je maakt deze maand onder andere kans op hele vette goodies, goodiepacks en verschillende games. Vorig jaar mochten we al flink wat leuke prijzen verloten, dit jaar willen we dat natuurlijk overtreffen! Kortom, reden genoeg om Daily Nintendo volop te checken deze maand.