Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer 5,8GB aan vrije opslagruimte nodig!

Het einde van het jaar is alweer in zicht en helaas zal Nintendo dit jaar zelf geen nieuwe spellen meer uitbrengen. Ondanks dat zijn er nog meer dan genoeg spellen in de Nintendo eShop te vinden, welke dit jaar nog zullen verschijnen. Toch is het ook belangrijk om naar de bestandsgrootte van deze games te kijken, want misschien heb je nog maar amper ruimte op jouw Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een titel die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, maar liefst 5,8 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Space Junk Seekers, maar een kleine 66 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.