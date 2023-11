[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 48

Weten wat je volgende week in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

My Next Life As A Villainess: All Routes Lead to Doom! – Pirates Of The Disturbance

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 28 november 2023

Het zou goed kunnen dat de naam “My Next Life As A Villainess” je bekend voorkomt. Er zijn inmiddels Light Novels, Manga’s en een anime van verschenen, en nu kunnen we dus ook met de otome aan de slag. De game speelt zich af na het eerste seizoen van de anime, maar is ook voor complete nieuwkomers goed te gebruiken. Het verhaal draait in ieder geval om hoofdpersoon Catarina Claes die gereïncarneerd is als Villainess in de otome Fortune Lover. Zij en haar geadopteerde broer zijn aan boord van het schip Vinculum. Tijdens deze reis worden ze aangevallen door piraten, maar dan herinnert ze zich dat dit heel erg lijkt op een verhaallijn uit een Fortune Lover fanbook. Benieuwd naar deze otome? Hier kun je onze review lezen.

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 1 december 2023

Dragon Quest Monsters: The Dark Princ presenteert zich als een typische Dragon Quest RPG, maar bevat één grote twist. Jij speelt namelijk Psaro, een prins die vervloekt is. Door deze vervloeking kun je geen wezens aanvallen met monsterbloed in hun aderen. Nogal lastig! Jij bent dan ook gedoemd als te leven als een zogenaamde Monster Wrangler. Monster Wranglers vangen de monsters die ze tegenkomen en laten vervolgens de gevangen monsters voor zich strijden. Dit gebeurt allemaal in de wereld van Nadiria, waar regelmatig nieuwe gebieden te zijn ontdekken doordat de seizoenen kunnen veranderen. Breid je monsterleger uit en ga nog een stapje verder met synthesis. Combineer meerdere monsters tot een nieuwe, krachtigere bondgenoten. Hier ligt Psaro’s grootste kracht en dit is dan ook de sleutel tot de overwinning. Experimenteer erop los en creëer het ultieme leger. Heb jij het in je om de meester der monsters te worden?

Batman Arkham Trilogy

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 1 december 2023

Het heeft even geduurd, maar de Batman Arkham Games verschijnen deze week eindelijk op de Switch. De geruchten waren er vorig jaar al, maar nu zullen we ook eindelijk met deze drie titels aan de slag kunnen. Ter verduidelijking: het gaat hier om Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City en Batman: Arkham Knight, plus alle DLC van die drie games. Wordt de ultieme beschermer van Gotham en neem het op tegen de beruchte superschurken zoals Joker, Scarecrow en Poison Ivy. Ontsnap uit het Asylum, verken de open wereld van Arkham City en scheur door de straten in Arkham Knight, waar de epische ontknoping van de trilogie op je wacht.

Wat verder verschijnt in de week van 27 november tot en met 3 december

28 november: Roots of Pacha

28 november: Mom Simulator 2023

29 november: Gothic II – Complete Edition

29 november: The Traveler’s Path

30 november: Cattails: Wildwood Story

30 november: Hentai Tales vol.2

30 november: Arcadian Atlas

30 november: GENSEISUIKODEN PLUS

30 november: Teravit

30 november: This means Warp

30 november: Corbid! A Colorful Adventure

30 november: Toaster Ball

30 november: Motesolo: No girlfriend since birth

30 november: Metro PD: Close to You

30 november: Wildshade: Unicorn Champions

30 november: Draw & Color Maze

30 november: Ortheo

30 november: Space Junk Seekers

30 november: Pixel Cafe

1 december: 2weistein: The Curse of the Red Dragon 3

1 december: Cooking Arena – 8 in 1 Edition

1 december: Uzzuzzu My Pet – Golf Dash

1 december: Zomborg

1 december: Basketball Arcade

2 december: DIY Paper Doll

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.