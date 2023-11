[Sfeerverslag] Heroes Dutch Comic Con – Nintendo duidelijk aanwezig

Er was weer genoeg te beleven tijdens de wintereditie van Dutch Comic Con. Was jij erbij?

Tijdens deze wintereditie van Heroes Dutch Comic Con viel er genoeg te beleven. Lees hieronder waarom het een feestje was en jij er de volgende keer (weer) bij moet zijn!

Hoe ziet zo’n dag op Comic Con eruit?

Allereerst is het vooral heerlijk om de sfeer te proeven en uitgebreid door alle hallen te slenteren. Die tactiek hebben we onszelf in ieder geval aangeleerd. Er is vaak zoveel te zien en door de drukte doe je er vaak vrij lang over om alles globaal te bekijken. Eigenlijk is de Jaarbeurs, net als de vorige keer, nogal overweldigend en onoverzichtelijk. De organisatie probeert met allerlei borden en kleuren aan te geven waar je bent, maar toch liepen we nog vaak genoeg de verkeerde kant op. Er is gewoon zoveel te bekijken, dat één dag eigenlijk echt niet genoeg is. Gelukkig is Comic Con opgedeeld in verschillende onderdelen, zodat je na zo’n globale wandeling wat meer de diepte in kan gaan.

Zo zijn er zeven verschillende gebieden, namelijk Activities, Dealer, Gaming, Experience, Entertainment, Comics en Outdoor. We nemen ze allemaal even kort met jullie door, behalve de Outdoor Area. Die hebben we eerlijk gezegd helemaal over het hoofd gezien. Reden voor ons om zeker een bezoek te brengen aan de volgende (zomer)editie van Heroes Dutch Comic Con.

Comics en Dealer

Op deze plekken is het echt genieten van al het moois wat kunstenaars te bieden hebben. Bij het Comics-gedeelte gaat het vooral om de zelfgemaakte kunst, terwijl je bij de Dealerhal ongelooflijk veel merchandise kan vinden van allerlei grote bedrijven. Denk dan aan Nintendo, Marvel, Disney en nog veel meer.

We hebben zelf het meeste rondgelopen bij de Comics Area. Er was namelijk zo ontzettend veel te zien. Ieder kraampje probeerde er op zijn eigen manier uit te springen. De ene kunstenaar werkte bijvoorbeeld met een mooi kleurenpalet, terwijl de andere juist een heel specifiek thema had. Jammer genoeg was er heel weinig te vinden van Nintendo of Pokémon. Voorgaande keren konden we altijd wel een toffe kunstenaar vinden die helemaal was losgegaan op bijvoorbeeld Mario of Donkey Kong. Dat viel tijdens deze editie op Dutch Comic Con wat tegen. Toch wilden we heel graag twee hele talentvolle mensen in het zonnetje zetten. Toscana Banana en Agata Plank hadden wat ons betreft namelijk hele mooie producten ontworpen. Zit er iets tussen wat jij bij ze zou kopen?

Als je liever op zoek bent naar originele merchandise van bijvoorbeeld Nintendo, dan is de Dealer Area de ‘place to be’. Deze hal is volledig ingericht op de verkoop van allerlei toffe spullen. Het zijn hier over het algemeen dus wel grotere (franchise)bedrijven die spullen te koop aanbieden. Toch zagen we hier gek genoeg ook kraampjes die misschien beter bij de Comics Area hadden kunnen staan. Soms begreep ik niet helemaal het verschil tussen deze twee gebieden. Ik zie liever de kleinere kunstenaars in het ene gedeelte en de grotere bedrijven in het andere gedeelte. Dat mag wat beter worden ingedeeld.

Entertainment en Experience

De Entertainment Area is eigenlijk de plek waar alle grote shows plaatsvinden. Denk aan een Cosplay Contest of een Q&A met een beroemde acteur. Hier hebben wij echter niet heel veel rondgelopen, maar dat komt misschien ook door onze focus op gaming. Als je een grote fan was van de serie The 100 of heel graag Elijah Wood (Frodo uit the Lord of the Rings) had willen zien, dan was je hier waarschijnlijk niet weg te slaan. Naast grote shows rondom deze sterren vind je hier ook de plek om met ze op de foto te gaan. Een fotomoment of een handtekening is tegen betaling en deze tickets moet je ook van tevoren reserveren via de website van Heroes Dutch Comic Con. Oh, en er was een niet te missen gedeelte in de sfeer van Star Wars. Inclusief prachtig nagemaakte replica’s van schepen en voertuigen. Veel entertainment dus, waarbij je vooral naar anderen aan het kijken bent. In de Experience Area kon je ook veel zelf aan de slag.

De Experience Area lag naast de Gaming Area en dat was wat ons betreft een groot succes. Wij hebben vrijwel de meeste tijd doorgebracht in deze twee gebieden. De naam van het gebied zegt het al; het draait hier om het beleven. Hier waren veel bedrijven aanwezig, zoals veel streamingdiensten, Warner Bros en het Ministerie van Defensie. Bij de laatstgenoemde kon je een aantal tests doen om te zien of jij de vaardigheden hebt om bij defensie te werken. Het gaat dan niet zozeer om fysieke kracht, maar om behendigheid en precisie. Bijvoorbeeld het spelen van een potje Counterstrike. LEGO was hier trouwens ook goed aanwezig. Bij de stand van Intertoys stond zelfs een megagrote LEGO-versie van Bowser. Door tijdsgebrek hebben we hier minder gezien en gedaan dan we wilden. Vrijwel de meeste tijd waren we te vinden bij de Gaming Area.

Nintendo op Comic Con

Qua gaming activiteiten was vooral Nintendo groot aanwezig dit jaar. Zij stonden er met onder andere Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 4 en WarioWare: Move It. De stand was mooi aangekleed met allerlei Nintendo versiering en naast gamen kon je hier ook op de foto met Luigi en met een Mario buis. Aan de andere kant van de stand werden er de hele dag door Nintendo gerelateerde toernooien, speelsessies en goodie hunts georganiseerd. Deze activiteiten werden gehost door de welbekende presentator Antquipment. In de foto hieronder zie je hoe onze Robert hier met een groep andere gamers een Super Mario Bros. Wonder level speelde.

Buiten de stand om was Nintendo iets minder prominent aanwezig op de beurs. Er was wel veel Pokémon merchandise te vinden, waaronder deze gave doorzichtige Poké balls, maar van andere Nintendo franchises hebben we helaas niet veel kunnen vinden.

Esports en optredens

Verder was mCon Esports weer van de partij. Op hun stand kon je diverse muntjes verdienen door populaire multiplayer games als: League of Legends, Super Smash Bros. Ultimate en FIFA te spelen tegen bekende esporters. Op de stand verdiende je muntjes, nadat je er vijf had verzameld kon je draaien aan een rad. Op dit rad stonden verschillende goodies die je kon krijgen. Ook stonden er nog wat arcadekasten op de beurs en was Sony aanwezig met Marvel’s Spider-Man 2.

Tot slot was er de hele dag door op de gaming stage ook van alles te zien en te beleven. Hier werden onder andere esports toernooien uitgezonden van League of Legends en Valorant. De legendarische zanger Jason Paige, bekend van het zingen van de Pokémon theme song, trad hier op beide dagen ook op. Hij heeft het nummer live gezongen met het publiek. Wij mochten deze populaire zanger al eens interviewen op een voorgaande editie van Comic-Con. Je kunt dit interview hier terug bekijken.

Al met al was het game-aanbod redelijk op Comic-Con. Vooral voor Nintendo-fans en PC gamers viel er genoeg te beleven. We misten echter wel de aanwezigheid van indies of een retro gedeelte. Dit had het voor ons afgemaakt.

Altijd een feestje

Eigenlijk zijn dit soort evenementen altijd wel een feestje. Er is ontzettend veel te zien en te doen. Echter is het belangrijkste misschien wel, het ontmoeten van mensen die van hetzelfde houden als jij. Op Heroes Dutch Comic Con zijn er genoeg plekken om anderen te ontmoeten. Soms zelfs op de vervelendste plekken, zoals een lange wachtrij.

Nu je dit artikel hebt doorgelezen, zijn we benieuwd wat er volgens jou nog mist. Nintendo was in ieder geval volop aanwezig, maar misschien zijn er nog andere dingen die jij graag zou willen zien. Laat het vooral weten.