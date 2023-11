Duitse leeftijdskeurders noemen Borderlands Collection: Pandora’s Box voor Switch

Draagbare Claptrap!

Duitse leeftijdskeuringsdienst USK heeft de Borderlands Collection genoemd voor de Nintendo Switch. Dat viel Twitteraar (X-er?) Kurakasis op (wat vervolgens werd opgepikt door Nintendo Life):

Borderlands Collection: Pandora's Box for Nintendo Switch has been rated by Germany's software rating organization USK.#Borderlands #BorderlandsSwitch pic.twitter.com/EN2cYo47vU — Kurakasis (@Kurakasis) November 24, 2023

De Borderlands Collection bestaat uit 6 games uit de franchise: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3, and New Tales from the Borderlands. De collectie kwam op 1 september uit voor andere systemen en het leek erop dat Switch-eigenaren het moesten doen met enkel het derde deel.

Hoewel het niet om een officiële aankondiging gaat, lijkt het er nu toch op dat ook Nintendo-fans met (bijna) de gehele serie aan de slag kunnen. Maar het zal de opvallende gamer zijn opgevallen dat Tiny Tina’s Wonderlands wel ontbreekt uit de collectie. Gelukkig leveren de overige 6 games genoeg content om je voorlopig te vermaken.

