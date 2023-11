Actie RPG Arisen Force aangekondigd voor Switch

Een Kickstarter-campagne werd opgestart voor dit fantasy avontuur.

Ontwikkelaar Youyuan heeft Arisen Force: Vonimir, een fantasy actie-RPG aangekondigd. Deze titel komt in het vierde kwartaal van 2024 naar de PC via Steam, gevolgd door de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One en Switch in 2025. Een demo is nu beschikbaar via Steam. Er is ook een Kickstarter-campagne die op zoek is naar ongeveer 15.000 dollar aan financiering.

Arisen Force: Vonimir lijkt geïnspireerd te zijn op de HD-2D-games die we de afgelopen jaren hebben gezien, zoals Octopath Traveler. De titel combineert een klassiek RPG-verhaal met actiegevechten. Het speelt zich af in een Middle-Earth omgeving, waarbij de speler de wereld kan verkennen, handel drijven en bondgenoten kan rekruteren. Tijdens het verkennen laat het Vahalla-systeem de spelers toe op verschillende manieren met de wereld en personages om te gaan, zoals het versnellen van bewegingen, het opsporen van verborgen voorwerpen en teleportatie.

De combat is real-time. Er zijn verschillende actiesystemen, waarbij je kan gebruik maken van verschillende vaardigheden, counters en de teamgebaseerde aanval “Odin Sphere”. Elk personage kan vier actieve vaardigheden uitrusten en zijn eigen unieke talenten gebruiken. Met je skill-punten kun je ook speciale vaardigheden voor fysieke aanvallen, magie en ondersteuning ontgrendelen in de verschillende skill-trees.

Er is ook heel wat wapenvariatie, met ten minste acht types die verschillen in de lucht en op de grond. Je kan combo’s uitvoeren en je aanval opladen om meer schade toe te brengen.

Ben jij benieuwd naar deze titel? Laat het ons weten in de comments. Bekijk hieronder alvast de aankondigingstrailer