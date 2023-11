Cadeaupapierset met stickervel en geschenkdoosjes zijn nu beschikbaar op de My Nintendo Store

Ga jij met deze dingen jouw pakketjes inpakken?

Regelmatig verschijnen er leuke voorwerpen op de My Nintendo Story die bijna volledig gratis zijn. Je hoeft voor deze items namelijk alleen maar platina punten in te leveren, welke je trouwens gratis kunt verdienen, en de verzendkosten te betalen. Vandaag zijn er weer een paar leuke dingen op onze favoriete online winkel geplaatst. Zo is het vanaf nu namelijk mogelijk om een cadeaupapierset met stickervel aan te schaffen voor 400 platina punten en drie soorten geschenkdoosjes te kopen voor 150 platina punten per stuk. Hieronder kun je een kijkje nemen naar de nieuwe feestelijke beloningen. Heb je interesse? Klik dan hier om naar de website van de My Nintendo Store te gaan.

Wist je trouwens ook dat er op dit moment nog een My Nintendo-kalender 2024 op de website te vinden is? Mocht je deze graag willen, maar nog niet hebben besteld, klik dan hier om meer te weten te komen over deze kalender. Als je momenteel niet in bezit bent van zoveel platina punten, dan zijn deze profielfoto’s wellicht wel wat voor jou!