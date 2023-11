F-Zero 99 update voegt classic mode toe

Speel de game vanaf morgen volgens de regels van de SNES klassieker

Nintendo heeft vandaag, op hun website, een grote update aangekondigd voor F-Zero 99. Deze verschijnt morgen al. De update voegt een zogenaamde classic mode toe waarin je de game met dezelfde regels kan spelen als toen der tijds op de SNES. Dit houdt in: dat je de game speelt met de klassieke beeldverhouding, maar één boost per ronde hebt, je in totaal met 20 racers speelt, geen gebruik kunt maken van spin dashes en skyways en dan ook geen meter vult bij het uitschakelen van vijanden.

Naast de classic mode voegt de update ook lucky-cards toe. Dit is een nieuwe manier om XP, tickets en meer te verdienen. Een Lucky Card houdt bij op welke plek je eindigt. Als er een match is tussen de resultaten ontvang je leuke extra’s, waaronder XP en tickets voor de Grand Prix. Ga jij door deze update weer F-Zero 99 spelen? Of speel je het sowieso niet steeds dagelijks? Laat het ons weten in de reacties!