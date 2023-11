Fireside aangekondigd voor de Switch

Een rustgevende game vol trektochten en kampvuurverhalen.

Stap een magische wereld binnen in Fireside. De game is vandaag aangekondigd door uitgever Nordcurrent Labs en ontwikkelaar Emergo Entertainment. En ja, er staat ook een Switch-release gepland.

In Fireside draait het niet om gevechten, maar om kameraadschap. Jij gaat op een wandelavontuur en reist door het ene na het andere betoverende landschap. Onderweg kom je uiteraard allerlei medereizigers tegen, met wie jij je kampvuur deelt. In Fireside leer je deze personages kennen en kun je tijdens gezellige avonden rond het vuur met elkaar handelen of koken. Ook dialogen zijn belangrijk. Op basis van je keuzes ontvang je ‘soul energy’, waarmee je vervolgens je eigen stulpje kunt upgraden.

Veel is er nog niet bekend over de game, maar het lijkt dé titel te zijn om ’s avonds lekker mee te ontspannen. Geen lastige bossfights, gewoon gezellig kletsen met de uitgebreide cast aan NPC’s die Fireside te bieden heeft. Zelfs de schattige, handgetekende artstyle heeft iets rustgevends.

Wanneer we in het verhaal kunnen duiken, weten we nog niet, want er is nog geen releasedatum bekend. De verwachting is dat de game ergens in 2024 uitkomt, dus dat is nog een vrij brede termijn. Wel is er al een eerste trailer uitgebracht, zodat we vast een eerste indruk kunnen krijgen. Je bekijkt hem hieronder: