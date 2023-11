Kom alvast in de kerststemming met deze nieuwe profielfoto’s voor jouw Nintendo Switch

Verzamel ze allemaal!

We kunnen inmiddels al een hele lange tijd profielfoto’s verzamelen op onze Nintendo Switch. Dit doe je door losse afbeeldingstukjes te kopen met platina punten via de Nintendo Switch Online-applicatie via jouw thuisscherm. Momenteel kun je nog stukjes kopen van de spellen Super Mario RPG en Animal Crossing: New Horizons. Echter blijft het daar niet bij, want Nintendo heeft vandaag nieuwe afbeeldingstukjes beschikbaar gesteld. Deze staan in het teken van de feestdagen en daarom zien de Nintendo-personages, achtergronden en kaders er ditmaal extra kerstachtig uit!

Normaal gesproken verschijnen er elke week nieuwe onderdelen om profielfoto’s te maken, maar dat is nu niet het geval. De beloningen die nu beschikbaar zijn, zullen namelijk tot 26 december 01:59 worden aangeboden. De personages zullen allemaal 10 platina punten kosten en voor de achtergronden en kaders zul je 5 platina punten neer moeten leggen.

Ga jij alle afbeeldingstukjes verzamelen, of kies je de leukste uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!