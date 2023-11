Roots of Pacha is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en wat gameplaybeelden!

Het is inmiddels alweer drieënhalf jaar geleden toen Roots of Pacha door ontwikkelaar en uitgever Soda Den werd aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Gelukkig kregen we vorige maand eindelijk de releasedatum en inmiddels hoeven Switch-bezitters niet langer meer te wachten op dit spel. De game is namelijk vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch. Roots of Pacha gaat voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank en om deze titel te downloaden heb je 999 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Roots of Pacha is een landbouwsimulator die zich afspeelt in de steentijd. In het simulatiespel met RPG-elementen maak je deel uit van een bloeiende gemeenschap. Tijdens de ontdekkingsreis kweek je gewassen, sluit je vriendschappen met dieren en ontdek je verschillende ideeën. Tevens kun je door middel van de multiplayermodus samen met jouw vrienden wonen en grondstoffen met elkaar delen. Daarbij is het zelfs tijdens deze steentijd mogelijk om het uiterlijk van jouw personage aan te passen. Wie had dat gedacht?

Ben je benieuwd geworden naar Roots of Pacha? Bekijk dan onderstaande releasetrailer of gameplaybeelden afkomstig van het YouTube-kanaal Handheld Players!