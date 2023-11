Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling aangekondigd voor het Westen

De fandisc van de otome Cupid Parasite!

Idea Factory International hintte al naar een aankondiging tijdens hun stream om 18:00 uur vandaag. En wat een aankondiging blijkt het te zijn. De fandisc van Cupid Parasite is nog maar net uit in Japan en nu al is bekendgemaakt dat de game naar het Westen komt. Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling verschijnt in 2024 voor de Nintendo Switch zowel digitaal als fysiek. Tevens zal de game een Limited Edition ontvangen naast de Day One Edition en Day One Edition Double Pack. Wat de LE en Day One Edition zullen bevatten wordt op een later moment bekendgemaakt.

Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling gaat verder op waar Cupid Parasite was gebleven. Nadat Lynette Mirror, de enige echte Cupid, verliefd is geworden op haar man, wacht het leven met een hoop “spiciness”. Ontdek hoe het hen vergaat en wie is toch die mysterieuze persoon in Los York? Meer informatie is te vinden op de officiële site.

Heb jij Cupid parasite gespeeld? Kijk je naar deze game uit? Laat het ons weten in de reacties!