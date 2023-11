DECAPOLICE uitgesteld naar post-2024

Van gepland voor 2023 naar post-2024.

Tijdens de LEVEL-5 VISION 2023 II zou er informatie onthuld worden over DECAPOLICE. Deze game stond nog gepland voor 2023, maar inmiddels weten we dat dat niet gehaald gaat worden. De game is namelijk uitgesteld naar post-2024, wat betekent dat we de game waarschijnlijk pas na 2024 zullen gaan zien. Echter staat er op de website van DECAPOLICE dat de game in 2024 zal verschijnen, waar eerder stond dat dat in 2023 zou zijn. Al met al zullen we nog een tijd op DECAPOLICE moeten wachten.

LEVEL-5 wil deze extra tijd gebruiken om de game te verbeteren, want zo’n grote wereld hebben ze niet eerder gemaakt. Helaas was dit ook gelijk het enige nieuws over deze titel en is er zelfs geen nieuwe trailer getoond. Wel schijnt de game zeer goed ontvangen te zijn op Tokyo Game Show, waar de game speelbaar was.

Wat vind jij van deze vertraging? Laat het ons weten in de reacties!