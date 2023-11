FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time zal in de zomer van 2024 uitkomen

Het spel zal helaas dit jaar dus niet meer verschijnen.

Geloof het of niet, maar het is alweer zo’n 10 jaar geleden toen de eerste Fantasy Life op de Nintendo 3DS verscheen. Begin dit jaar werd het vervolg op dit spel aangekondigd met de naam FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. Toen werd er verteld dat de game dit jaar nog zou verschijnen, maar vandaag zijn we tijdens de tweede Level 5 Vision te weten gekomen dat dat niet het geval is. De titel heeft namelijk een nieuwe releaseperiode ontvangen. Het FANTASY LIFE i-spel zal nu ergens in de zomer van 2024 uitkomen. Uiteraard kregen we vandaag nieuwe gameplay te zien en een vergelijking met het originele spel. Wil je deze graag bekijken? Neem dan een kijkje naar de trailer, welke je onderaan dit artikel kunt vinden!

Probeer verschillende banen uit in FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time!

Voordat je avontuur bij FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time gaat beginnen mag jij jezelf voorstellen, wat je doet door jouw personage helemaal zelf samen te stellen. In het spel hoef je trouwens niet alleen maar te vechten, want jij mag zelf jouw eigen leven bepalen. Dus of je nou bepaalde voorwerpen wilt verzamelen, juist dingen wil bouwen of lekker wilt koken, dat bepaal je zelf! Bovendien is de game ook nog eens online samen te spelen en kun je jouw dorp zo mooi maken als jij maar wilt.

Verder is er vandaag aangekondigd dat dit FANTASY LIFE i-spel een flinke make over krijgt, wat natuurlijk aan het uiterlijk te zien is. Tevens zijn er ook twee nieuwe banen toegevoegd, wat het aantal naar twaalf brengt. In deze game is het ook mogelijk om in de huid te kruipen van een boer en artiest, wat voorheen dus nog niet mogelijk was. Ook kom je in deze titel weer bekende vijanden tegen die je kunt verslaan en kun je jouw interieur van jouw huis helemaal naar eigen smaak inrichten. En oja, de omgeving rond je woning is ook aan te passen! Leuk toch?