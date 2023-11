FrostyFest aangekondigd voor Splatoon 3

Een bijzonder Splatfest in winterse sferen!

Het Bibberseizoen 2023 gaat vrijdag 1 december van start in Splatoon 3. Dat gaat natuurlijk al gepaard met een hoop nieuwe dingen, maar er komt nog meer aan. Nintendo Nederland heeft middels een bericht op X bekendgemaakt dat FrostyFest eraan komt. Hoewel er betreffende dit speciale Splatfest nog geen details bekend zijn, belooft het een bijzonder feestje te worden. Bekijk vooral de foto’s in onderstaand bericht. Daar zie je hoe Splatsville en Inkopolis geheel in winterse sferen zijn gehuld.

Splatsville en Inkopolis worden cooler dan cool wanneer het FrostyFest van start gaat tijdens #Splatoon3's Bibberseizoen 2023. Binnenkort meer info over dit bijzondere Splatfest! pic.twitter.com/ajdIISFpMZ — Nintendo Nederland (@NintendoNL) November 29, 2023

Daarnaast kan je binnenkort ForstyFest-uitrusting bemachtigen. Daarvoor hoef je alleen het Splatoon 3-nieuwskanaal in de gaten te houden op je Nintendo Switch. De uitrusting kan je namelijk via een nieuwsbericht ontvangen door vanuit dat bericht het spel te starten.

Blijf koel! Er wordt speciale FrostyFest-uitrusting voor #Splatoon3 vrijgegeven via het Splatoon 3-nieuwskanaal op je #NintendoSwitch als het evenement dichterbij is. pic.twitter.com/GjK608G353 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) November 29, 2023

Hoe lijkt jou FrostyFest? Laat het ons weten in de reacties!