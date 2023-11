Inazuma Eleven: Victory Road krijgt wereldwijde bètatest

Een bètatest en nieuwe informatie!

Tijdens de LEVEL-5 VISION 2023 II van zojuist kwam aan het licht dat Inazuma Eleven: Victory Road niet meer gepland staat voor 2023. De game zal nu ergens in 2024 verschijnen, maar wanneer precies is nog onduidelijk. Voor de release zal er eerst nog een “Worldwide Beta Test” plaatsvinden. Deze zal in maart van start gaan op de Nintendo Switch. In de bètatest kan je Single Player Matches, Online PvP en Stroy Mode testen. Niet alles is tegelijk beschikbaar. Dit zal geleidelijk verschijnen tijdens de bètatest. Vergeet niet dat de voortgang in de bètatest niet overgedragen kan worden naar de volledige game. Daarnaast heb je een abonnement op Nintendo Switch Online nodig om online te kunnen spelen.

Wanneer de bètatest is verschenen, zal ook Inazuma Post beschikbaar zijn. Via Inazuma Post kunnen spelers hun feedback achterlaten. Daarmee wil LEVEL-5 van Inazuma Eleven: Victory Road perfectioneren voor de release, zodat de game nog voor vele jaren gespeeld kan worden.

En dat was nog niet alles. In een gloednieuwe trailer (met kleine spoilers!) liet LEVEL-5 zien hoe strategie van invloed kan zijn op de voetbalwedstrijden. Afhankelijk van de keuzes die je moet maken voor de wedstrijd begint, kan het zomaar een verloren zaak zijn of de weg naar de overwinning. Mocht je nieuwsgierig zijn hoe dat in zijn werk gaat, bekijk dan onderstaande trailer. Maar let op, deze bevat spoilers over het verhaal.

Meer informatie over de gedachtegangen achter deze keuzes, kan je in het Development Blog lezen. Kijk jij uit naar Inazuma Eleven: Victory Road? Laat het ons weten in de reacties!