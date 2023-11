Level-5 Vision 2024 aangekondigd voor april volgend jaar

Inclusief een nieuwe game die wordt onthuld

Level-5 heeft vandaag aangekondigd dat in april volgend jaar Level-5 Vision 2024 plaats zal vinden. Tot nu toe is nog geen exacte datum bekendgemaakt, alleen dat het event in april 2024 zal worden gehouden. Wél weten we al enigzins wat we kunnen verwachten. Level-5 Vision 2024 zal de games van Level-5 in de schijnwerpers zetten die in 2024 uitkomen.

Het blijft overigens niet bij games die al zijn aangekondigd. Er zal namelijk ook een gloednieuwe game worden aangekondigd, maar hierover is verder nog niets bekend. Titels die verwacht worden tijdens de Level-5 Vision 2024 zijn Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Inazuma Eleven: Victory Road, Decapolice en Megaton Musashi X. Mogelijk kan ook Professor Layton en de New World of Steam nog langskomen in de presentatie, al komt deze game pas in 2025 uit.

Welke gloednieuwe game denk jij dat Level-5 zal aankondigen in april volgend jaar?