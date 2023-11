Megaton Musashi: Wired heeft een nieuwe releasedatum

We moeten nog iets langer wachten op deze robot-game!

Tijdens de livestream van Level-5 werd de releasedatum van Megaton Musashi: Wired bekendgemaakt. Overigens kwam de organisatie met slecht nieuws voor alle games die dit jaar zouden uitkomen.

Meer tijd nodig om goede games af te leveren

De CEO, Akihiro Hino, begon de presentatie met het bericht dat de release van een aantal games worden uitgesteld. Games die oorspronkelijk in 2023 zouden uitkomen, zijn verplaatst naar een release in 2024. Het bedrijf heeft meer tijd nodig om de kwaliteit te waarborgen.

Ditzelfde is ook het geval voor Megaton Musashi: Wired. De game zou in 2023 worden uitgebracht, maar Level-5 heeft besloten om dit op te schuiven naar 25 april 2024. De game komt wel overal op hetzelfde moment uit en iedereen kan meteen genieten van online mogelijkheden. Hierin is ook de feedback meegenomen uit eerdere games over de framedrops. Overigens zijn eerdere games nooit in Europa uitgebracht. Je kunt echter gewoon instappen. Als je van robotgevechten houdt, zowel in single- als multiplayermodi dan zit je met deze game goed.

Bekijk hier de nieuwste trailer van de game.