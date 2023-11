The Legend of Legacy HD Remaster krijgt releasedatum en trailer

De 3DS-klassieker krijgt een upgrade.

In september werd al bekend dat de 3DS-klassieker The Legend of Legacy naar de Switch komt. Bij de aankondiging werd bekend gemaakt dat de HD Remaster in het voorjaar van 2024 naar het westen moet komen, maar we hadden nog geen officiële releasedatum. Nu wel: NIS America heeft via een trailer laten weten dat wij de game vanaf 22 maart 2024 kunnen spelen. Bekijk hier de trailer:

The Legend of Legacy kwam in 2015 uit voor de Nintendo 3DS en blonk uit om verschillende reden. Zo maakt deze turn-based-RPG gebruik van 7 helden die elk hun eigen verhalen en motivaties hebben. Daarnaast gebeurt het levelen ook anders dan in de meeste RPG’s. Hoe sterk je wordt en welke skills je vrijspeelt hangt namelijk af van de posities die jouw helden op het strijdveld aanhouden.

Naast opgewaardeerde graphics moet de HD Remaster ook nog wat andere extra’s meekrijgen, zoals extra gevechtsrollen. Word jij enthousiast van de remaster? Laat het weten in de comments!