Fae Farm krijgt gratis content update Coasts of Croakia

Deze nieuwe gratis content update verschijnt al op 14 december!

Fae Farm verscheen in september op de Switch en werd toen erg positief ontvangen. Onze Patricia heeft de game mogen reviewen en gaf hem een 7,2. Nu het spel een paar maanden uit is, is de eerste grote content update voor de game aangekondigd. De update heet: Coasts of Croakia en is vanaf 14 december gratis te downloaden. Phoenix Labs heeft vandaag wat informatie over de game gedeeld. Volgens de ontwikkelaar: “nodigt Coasts of Croakia spelers uit om naar een nieuw rijk te gaan waar ze nieuwe mysterieuze personages ontmoeten en deelnemen aan gloednieuwe quests. Spelers kunnen uitkijken naar spannende confrontaties en ontdekkingen, gloednieuwe gameplay mechanics en meer”. De update is aangekondigd middels een korte teaser trailer die je hieronder kunt bekijken.

Fea Farm is een farming-game met RPG elementen. De game speelt zich af in de betoverende wereld Azoria. In de game kun je van alles doen, waaronder: je eigen huis bouwen en personages ontmoeten waarmee je sterke relaties opbouwen. Ook is het mogelijk om manieren te ontdekken om magie te gebruiken. De is zowel in zowel alleen als in co-op speelbaar met wel 3 personen tegelijk (lokaal en online). Ga jij met deze magische farming-sim aan de slag?