Morbid: The Lords of Ire bevestigd voor de Switch

Kruip opnieuw in de huid van Striver en versla weerzinwekkende monsters!

Uitgever Merge Games en ontwikkelaar Still Running hebben vandaag aangekondigd dat 3D Soulslike Morbid: The Lords of Ire ook naar de Switch komt. De game is een vervolg op Morbid: The Seven Acolytes, welke in 2020 uitkwam. Die game was een isometrische horror-actie RPG. De release staat gepland voor volgend jaar. Hieronder kun je de trailer bekijken.

In Morbid: The Lords of Ire volg je wederom de heldhaftige Striver, die opnieuw de strijd moet aangaan met de meest afschuwelijke wezens. Dit keer zal ze dat doen vanuit een compleet nieuw 3D perspectief, wat de gevechten alleen nog maar intenser maken. Neem het op tegen angstaanjagende vijanden en slacht monsterlijke wezens af met een heel arsenaal aan dodelijke wapens, uitrustingen en zegeningen. Vermorzel alles op je pas waarbij je gebruik maakt van het hetzelfde gezondheidssysteem uit Morbid: The Seven Acolytes. De manier waarop je de gevechten aanpakt kan namelijk een dramatische impact hebben op de wereld om he heen. Toegeven aan de waanzin kan je heel sterk maken, maar brengt ook veel risico met zich mee…