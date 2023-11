Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered komt in het voorjaar van 2024

De game-serie stond eerst gepland voor 2023.

Bijna een jaar geleden werd Sam & Max: The Devil’s Playhouse aangekondigd voor Nintendo Switch. Het was de bedoeling dat de episodische game-serie in 2023 uit moest komen, maar dat blijkt nu niet gelukt. Ontwikkelaar Skunkape heeft nu aangekondigd dat de remaster in het voorjaar van 2024 dan toch echt het daglicht gaat zien (met dank aan Nintendo Everything).

Sam & Max: The Devi’s Playhouse is het derde seizoen van de episodische serie. De games, waarvan elk seizoen uit 5 episodes bestaat, zijn ontwikkeld door Telltale. Ze worden naar de Switch geport door Skunkape Games. De serie werd in 2007 opgepakt door Telltale als vervolg/reboot van de oorspronkelijke adventure-game Sam & Max: Hit the Road uit 1993.

Voor wie het niet kent: Sam & Max zijn detectives die voor knotsgekke situaties komen te staan. Maar daar waar de rustige hond Sam z’n best doet om alle mysteries goed op te lossen, zijn het vaak de situaties die het konijnachtige beest Max creëert waardoor je moet schaterlachen. En in dit derde deel krijgt hij zelfs bovennatuurlijke krachten.

