Three Minutes to Eight krijgt releasedatum

Weet jij het mysterie op te lossen en het lot te tarten?

Eerder dit jaar werd Three Minutes to Eight aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het point-and-click-avontuur zou in het laatste kwartaal van 2023 uitkomen. Die belofte lijken Assemble Entertainment en developer Chaosmonger Studio na te komen, want de definitieve releasedatum is inmiddels bekendgemaakt: op 21 december 2023 komt ‘ie uit. De titel is sinds oktober wel al te spelen op Steam, en de reviews lijken tot dusver redelijk positief.

Three Minute to Eight in vogelvlucht: jouw personage is gedoemd te sterven om 7:57 uur. Het is jouw taak om het mysterie rond je dood op te lossen en je noodlottige einde te voorkomen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want je zit vast in een time-loop. Elke run ontdek je meer van het intrigerende verhaal en probeer je de dood te tarten. Er zijn meerdere eindes, dus het loont zich om de game meerdere keren te spelen. Ontdek zo veel mogelijk geheimen in deze pixelart-wereld vol NPC’s die het verhaal meer diepgang geven.

Bekijk hieronder de trailer om alvast een eerste indruk te krijgen van deze game. Kort maar krachtig:

Vanaf 21 december zal de game digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop. Krijgt Three Minutes to Eight een plekje in jouw gamebibliotheek? Laat het ons weten in de reacties.