RPG's, pixelart en katten, het perfecte recept.

Anderhalf jaar geleden schreven we over de succesvolle Kickstart-campagne van Cattails: Wildwood Story. Steam-gebruikers kunnen al sinds oktober van deze schattige katten-RPG genieten. Maar nu is het ook zover voor Switchgebruikers, want Cattails: Wildwood Story is nu in de eShop! En aan de overweldigend positieve reviews op Steam te zien, is dat zeker een vermelding waard.

Na het succes van de eerste Cattails, besloot ontwikkelaar en uitgever Falcon Development een vervolg te maken. En toen de Kickstart-campagne al binnen enkele dagen ruim meer dan de gewenste $30.000 opbracht, kon het werk beginnen. In Cattails: Wildwood Story speel je, niet geheel verrassend, een kat. En hoewel wij katten meestal kennen als dieren die vooral slapen, is dat in deze game absoluut niet het geval. Je start een kolonie, bouwt aan je eigen kattendorp, gaat op jacht om eten te bemachtigen en vecht om je gebied te beschermen (en uit te breiden?). Ook kan je vriendschappen sluiten met de andere katten, en als je de ware vindt kun je zelfs trotse ouder worden van een nestje kittens.

Voor een indruk van de stijl en gameplay van dit cozy kattenspel, kun je de volgende trailer bekijken. Spreekt deze game jou ook aan of ben je meer een hondenmens? Laat het ons weten in de comments!