Demonschool is uitgesteld tot Q2 2024

Maar gelukkig krijgen we wel een nieuwe blik op de gameplay.

Het lijkt wel alsof de ene game na de andere vertraging oploopt. Ook tactische RPG Demonschool is uitgesteld en mag zich nu aansluiten in de rij met Professor Layton and the New World of Steam, DECAPOLICE en Sam & Max: The Devil’s Playhouse. Maar zoals uitgever Necrosoft op X zegt, proberen ze de game zo goed mogelijk te maken als ze kunnen. En dat is de wachttijd wel waard, toch? Gelukkig verzachten ze de pijn met een gloednieuwe trailer. Hierin vertelt creative director Brendon Sheffield wat je van de gevechten kan verwachten. En natuurlijk krijg je het ook te zien!

In een eerder artikel hebben we verteld over de eerste trailer, waarin je een idee krijgt van de stijl van de game. De Battle Mechanics Trailer daarentegen focust zich vooral op het verloop van de gevechten in Demonschool. Je ziet hoe personages zich over het veld bewegen en aanvallen, en hoe ze samen kunnen werken door elkaar te versterken. Ook vertelt Sheffield dat er maar liefst 15 personages zijn die allemaal hun eigen speciale vaardigheden hebben! Dus hoewel de nieuwe trailer er goed uitziet, maakt dat het misschien alleen maar lastiger dat Demonschool is uitgesteld … Ach ja, haastige spoed is zelden goed.

Had jij deze game al op je verlanglijstje staan, of had je er nog niet eerder van gehoord? Laat het ons weten in de comments!