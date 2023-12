Penny’s Big Breakaway eindbazen in geanimeerde trailer

Krijg een voorproefje van je vijanden!

Langzaam maar zeker druppelt meer informatie over Penny’s Big Breakaway binnen. Je hebt al eerder kunnen lezen over deze Sonic en Mario geïnspireerde 3D-platformer toen de aankondigingstrailer uitkwam. Maar inmiddels weten we nog meer over deze vrolijke game vol acrobatische toeren en jojo’s. Zoals de Penny’s Big Breakaway eindbazen. Houd begin 2024 de eShop in de gaten!

In een nieuwe, kleurrijk geanimeerde trailer krijg je een voorproefje van vijf eindbazen waar Penny de strijd mee aangaat. Van Sailor Sheila en haar diabolo-skills tot Emperor Eddie met zijn pinguïnleger: deze trailer belooft genoeg variatie. En aan het einde krijg je ook weer een korte indruk van de gameplay. Genoeg om enthousiast van te worden dus! Om het af te maken, upload ontwikkelaar Evening Star ook delen van de Penny’s Big Breakaway soundtrack op hun YouTube-kanaal. Dan kun je alvast in de sfeer komen met de muziek van onder meer componist Tee Lopes, ook bekend van Sonic Mania.

Hieronder vind je de trailer. Welke baas gaat volgens jou het leukste gevecht opleveren? En heb je al een favoriet nummer uit de soundtrack? Laat het ons weten in de comments!