Laadt je chakra maar op, want je kunt weer vechten met al je favoriete ninja. Was het echter nodig om nog een game in de serie te maken?

De ninja’s uit het Naruto-universum zijn terug in een gloednieuwe game. Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections brengt alles van vorige generaties samen met een enorm rooster aan personages, bekende locaties, een samenvatting van het verhaal en een speciaal verhaal. De vraag is echter of het wel een nieuwe game waard is. Voor de fans zeker, maar er is weinig nieuws onder de kap.

De echte ultieme Ninja Storm

Deze nieuwste installatie van Ninja Storm is eigenlijk de samenvoeging van alles wat hiervoor kwam. Alle oude personages zijn terug met een paar nieuwe toevoegingen uit de Boruto-anime/manga. De meeste personages zijn echter weinig veranderd vanaf vorige spellen. Waardoor je nog steeds met je favoriete combinaties kan spelen.

Dit is voor veteranen erg fijn, aangezien de gameplay verder aan één kant flink is vernieuwd, maar toch ook weer niet. Zo heb je nog steeds teams van drie personages, ninja tools die je kunt gebruiken en ninjutsu die uitgevoerd kan worden. Echter, tegenwoordig heb je een tweede ninjutsu die je kunt gebruiken waardoor de gameplay wel flink wat opgeschud wordt. Tactieken zullen opnieuw uitgevonden moeten worden. Spelers hebben bovendien de kans om versimpelde besturing aan te zetten die beginnende spelers kan helpen om de gameplay onder de knie te krijgen. Want de normale besturing is ook zeker best uitgebreid.

Wat ik wel jammer vind, is dat echt alle personages al van tevoren zijn vrijgespeeld. Je kunt wel onderdelen vrijspelen, maar dat is vooral beperkt tot dingen als cosmetics. Ook al zijn de meeste personages al bekend, is regelmatig wat vrijspelen wel een stuk leuker dan alles tegelijk al hebben.

De geschiedenis opnieuw verteld

Het verhaal van Naruto startte in 2000 met de eerste manga en eindigde in 2017 met de allerlaatste aflevering van de anime. Dit verhaal wat verteld wordt in ruim 700 afleveringen wordt ook in deze game weer verteld in een erg verkorte vorm. Het spel gaat in een History Mode langs alle grote momenten in de serie van zowel Naruto als Naruto Shippuden. Van de eerste training met Kakashi tot het eindgevecht tussen Naruto en Sasuke.

In vorige games werd er ook altijd gedeeltelijk stukken van het verhaal verteld, maar altijd een stuk uitgebreider. Met gave eindgevechten die voor de uitdaging zorgden en meer ruimte voor de flow van het verhaal. In dit spel vond ik het echter te gecomprimeerd. Echte afsluitingen voor hoofdstukken miste ik toch wel en ook veel stukken vond ik gebrekkig gemaakt. Veel van deze modus bestaat namelijk uit slideshows in plaats van gameplay. Bovendien zijn de Engelse stemmen erg raar. Zelfs voor een dub is dit erg slecht uitgevoerd.

Verder heeft ook deze game natuurlijk de gave en uitgebreide animaties voor de speciale aanvallen. Hierdoor krijg je ook daadwerkelijk het gevoel dat je moeite voor de mooie combo’s en aanvallen daadwerkelijk effect hebben. Het geeft in elk geval meer voldoening dan wanneer je alleen de levensbalk zou zien leeglopen.

Special story is prima, maar ook erg kort.

Naast de history is er ook extra verhaallijn met de focus op Boruto, de zoon van Naruto. Deze verhaallijn is ook weer redelijk kort, maar zit wel beter in elkaar dan de geschiedenis gameplay. In deze modus is er een nieuwe dreiging op komst. Deze dreiging komt voort uit een ninja die het gedachtegoed van Pain wilt overnemen. Zijn doel is om te doen wat Pain niet voor elkaar kreeg.

Deze nieuwe dreiging tegen gaan met een nieuwe generatie ninja is leuk. De animaties zitten goed in elkaar, de grote gevechten zijn spannend en uitdagend en de nieuwe personages zijn goed uitgewerkt. Het is daarom jammer dat dit niet wat verder is uitgewerkt met elementen als free roam in Konoha of iets dergelijks. Iets wat met vorige games wel kon. Hoewel het niet uitgebreid was vond ik het altijd een leuke afwisseling.

Conclusie

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections speelt lekker weg. Vergeleken met vorige generaties lijkt de gameplay wat diepgaander te zijn door betere combinaties en iets meer acties valt de rest van de gameplay wat tegen. Er zit verder weinig vernieuwing in en ook de verhaalmodi zijn niet erg boeiend. Voor een potje vechten heeft de game echter genoeg keus met enorm veel personages. Waarvan er verschillenden helaas wel erg op elkaar lijken.

+ Grote keus aan personages

+ Kerngameplay zit goed in elkaar

+ Special moves zien er weer geweldig uit – Verhaalmodus is lakser uitgewerkt

– Weinig reden voor dit nieuwe deel

–

.

DN-Score: 70