SteamWorld Build vanaf vandaag in de eShop

Graven en bouwen met robots in het Wilde Westen!

De SteamWorld-serie heeft inmiddels al zes titels op diens naam staan. En het is duidelijk dat ontwikkelaar Image & Form zich niet tot een genre wil beperken. Van actie-avontuur tot turn-based shooters en deckbuilding games: ze blijven zich ontwikkelen. En dat is ook te zien in het nieuwste deel dat vandaag in de eShop is verschenen: SteamWorld Build.

In SteamWorld Build bouw je een stad voor en met kleine robots die allemaal worden aangedreven door stoom. Door deze stad goed te managen, houd je je robots tevreden. Daarnaast stuur je robots de mijnen in om materialen en andere interessante dingen te bemachtigen. Dit doe je niet omdat het je levenslange droom is om burgemeester te worden (al kan dat een mooie bijkomstigheid zijn). Je einddoel is namelijk om naar de ruimte te gaan!

Onze eerdere artikelen over SteamWorld Build gemist? In de trailer hieronder krijg je een indruk van het spel. Heb jij de game al op je wenslijstje?