The Rumble Fish+ aangekondigd voor Switch

Bekijk hier de toffe anime-trailer!

3Goo en Dimps hebben via Youtube aangekondigd dat The Rumble Fish naar de Nintendo Switch komt. Dit nieuws werd opgepakt door Nintendo Life. De versie, die The Rumble Fish+ gaat heten, moet een handvol updates met zich meebrengen. Bekijk de actievolle aankondigingstrailer hier:

The Rumble Fish is een fighting-game uit 2004 die zich afspeelt in een dystopische toekomst. Nadat een natuurramp het hele oostelijke gedeelte van het land heeft verwoest, nemen megacorporaties de boel over. Het is dit gebied, dat nu Zone Prime heet, dat dienst doet als het slagveld.

De updates bestaan onder andere uit online PvP met rollback-netcode en een verbeterde trainingsmodus. Die laatste is interessant, omdat je nu jouw CPU-tegenstander kan “opnemen”. Jij vecht als CPU, waardoor de computer opneemt wat je doet, zodat jij later tegen die opname kunt vechten om te oefenen.

The Rumble Fish+ is vanaf 20 december verkrijgbaar in de eShop. Heb jij The Rumble Fish 2 op de Switch gespeeld en ben je benieuwd naar het eerste deel? Laat weten in de comments hoeveel je uitkijkt naar deze game.