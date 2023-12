Video vergelijkt verschillende versies Batman: Arkham Trilogy

Komt de Switch versie van Batman een beetje goed uit de verf?

De Batman Arkham Trilogy is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch. Deze trilogy bevat ports van de drie Arkham games: Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City en Batman Arkham Knight. Voor iedereen die zich afvraagt hoe deze versies het doen tegenover andere versies (Twee van de drie waren bijvoorbeeld al op de Wii U verschenen) hebben we goed nieuws. GameXplain heeft namelijk een video online gezet waarin het precies dat doet. In onderstaande video worden de Wii U, Switch, PS4 en Xbox versie naast elkaar gezet. Welke versie zou jij het liefst spelen?

Het heeft even geduurd, maar de Batman Arkham Games zijn eindelijk verschenen op de Switch. Wordt de ultieme beschermer van Gotham en neem het op tegen de beruchte superschurken zoals Joker, Scarecrow en Poison Ivy. Ontsnap uit het Asylum, verken de open wereld van Arkham City en scheur door de straten in Arkham Knight, waar de epische ontknoping van de trilogie op je wacht.