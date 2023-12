Je kunt weer in de Top 2000 stemmen voor Jason Paige

Hoe hoog gaat Gotta Catch'm All dit jaar komen?

Het is weer bijna tijd voor een Nederlandse traditie. De Top 2000 van NPO 2 begint op 25 december om 00:00 met nummer 2000 en moet op 1 januari 00:00 afgelopen zijn. Deze jarenlange traditie is altijd een feest met de mogelijkheid om te stemmen en zo ook dit jaar.

Tot 8 december 15:00 kunnen mensen stemmen via deze link. Sinds 2015 is Jason Paige met het geliefde Gotta Catch’m All! in de lijst te vinden met consequent een notering in de top 300 (afgezien van het eerste jaar). Dit jaar is echter extra bijzonder voor Pokémon-fans. Dit heeft natuurlijk te maken met het einde van het verhaal van Ash.

De reis van Ash Ketchum begon in Nederland 25 jaar geleden op de televisie. Dit jaar kwam er dan een einde aan zijn reis met zijn overwinning in de World Coronation Series. Ash vertrekt daarom als hoofdpersonage uit de anime. Wat is dan nu een betere manier om dit in Nederland te vieren dan met de hoogste notering in de Top 2000 ooit? Stem daarom met ons op Jason Paige. Je kunt het nummer gemakkelijk vinden door naar Pokemon te zoeken bij het stemmen.

Wist je trouwens dat wij een interview met hem hebben gehad? Deze kun je hier vinden.