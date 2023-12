Meer bekend over Stardew Valley-update 1.6

Hoedjes. Voor. Huisdieren.

Sinds ons laatste artikel over de langverwachte 1.6-update van Stardew Valley, toen er een lijst met nieuwe features bekend werd gemaakt, is er wat meer bekend geworden over wat de update zal inhouden. Helaas: een releasedatum is nog niet bekend. Ontwikkelaar ConcernedApe verzekert de fans er echter van dat hij flink wat vooruitgang heeft geboekt en hard aan het werk is.

Je had het wellicht al gezien, maar afgelopen maanden heeft de beste man verschillende tweets gepost waarin hij de fanbase met enige regelmaat op de hoogte houdt. Zo heeft hij laten weten dat we na de uitrol van de update onze trouwe viervoeters een hoedje kunnen laten dragen (mijn Stardew-kat krijgt er meteen een). Ook deelt hij dat je in de toekomst meer winst kunt maken op al die Wild Horseradishes die je in de lente vindt: je stopt ze in een vat en maakt er sap van. Dat smaakt vast… lekker?

In zijn nieuwste update deelt hij dat spelers met de 1.6-versie een extra grote kist kunnen maken, waar dubbel zoveel spullen in passen. Trouwe spelers van de game weten hoe welkom die toevoeging zal zijn, want die hebben waarschijnlijk een deel van hun boerderij gewijd aan te veel kisten. Te veel. Bedenk je eens hoeveel items je kwijt kunt in al die grote kisten die je gaat bouwen!

A ton of progress on 1.6 last month, it's (self-imposed) extreme crunch mode, nose to the grindstone (raw nose) mode. Heres' one of the many additions in 1.6. Keeping mostly everything secret pic.twitter.com/cFT3Nks8z0 — ConcernedApe (@ConcernedApe) December 1, 2023

Ook afgezien van deze regelmatige updates van ConcernedApe is het niet stil geweest op zijn Twitter/X. Zo vierde hij onlangs dat hij de 1 miljoen volgers heeft aangetikt op zijn sociale media. Als bedankje deelde hij nieuwe afbeeldingen voor de andere game waar hij aan werkt: Haunted Chocolatier.

Naar welke features kijk jij het meest uit? Laat het ons weten in de reacties.