SEGA teased een aankondiging op de Game Awards

Wat zal het zijn?

Het lijkt erop dat SEGA plannen heeft voor de Game Awards. Nintendo’s oude rivaal stuurt momenteel namelijk diverse brieven naar bekende influencers. Op deze brieven maakt SEGA reclame voor de game awards, die dit jaar op 8 december plaatsvinden vanaf 01:30 Nederlands tijd. Op de brief zet SEGA de volgende informatie: “New Era New Energy”. Eén van de influencers die een brief heeft ontvangen is de streamer Curiousjoi, die bekend staat om het streamen van Yakuza en Sonic-games. Zij heeft een video van haar uitnodiging gedeeld op X. De video is hieronder te bekijken:

Een andere influencer die met een uitnodiging is de fighting-game YouTuber Maximilian Dood. Zou dit dan misschien betekenen dat SEGA een nieuwe Virtua Fighter gaat aankondigen? Welke game denk jij dat SEGA gaat aankondigen op de Game Awards. Een nieuwe Yakuza (spin-off), een revival van Jet Set Radio of Super Monkey Ball, een nieuwe IP of toch weer een nieuwe Sonic-game? Laat het ons weten in de reacties!