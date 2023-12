Xbox CEO hint op Banjo Kazooie nieuws

Gaan we ooit nog een nieuwe Banjo Kazooie-game krijgen?

In een recent interview bespreekt Xbox CEO, Phil Spencer, de koers van het bedrijf. Zo ook over de toekomst van verschillende gamefranchises, waaronder Banjo Kazooie.

Banjo Kazooie is niet vergeten

Microsoft is één van de grote drie als het gaat om gaming. Samen met PlayStation en Nintendo zorgen zij bij iedere generatie voor innovatieve ontwikkelingen. Denk aan bewegingsbesturing zoals we die nu kennen op de Nintendo Switch, maar ook eerder op de Nintendo Wii. Naast hardware zijn er natuurlijk ook grote ontwikkelingen gaande op software-gebied. Xbox Game Pass is daarin een goed voorbeeld. Het was door de Game Pass mogelijk om games niet alleen op een console te spelen, maar ook op allerlei andere apparaten, zoals een mobiele telefoon, een tablet of een PC.

Phil Spencer geeft aan dat ze hiermee verder gaan, maar wel op platformen die door Microsoft ondersteund worden. Op dit moment zijn er dus geen plannen om Game Pass aan te bieden op bijvoorbeeld een PlayStation of een Nintendo console. Wat games betreft zien we echter een ander verhaal. Zo is Banjo Kazooie officieel van Xbox, maar zagen we een samenwerking met Nintendo in Super Smash Bros. Ultimate. Hoewel Phil Spencer hier verder geen vragen over kreeg, noemde hij wel deze specifieke game in het interview. Hij is er van op de hoogte dat Banjo fans al lang wachten op een nieuwe titel en dat we wellicht iets nieuws kunnen gaan verwachten.

Zit jij te wachten op een nieuwe Banjo Kazooie?