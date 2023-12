DreadOut 2 krijgt Switch-release

En er is al een releasedatum bekend...

Het wordt weer tijd om te griezelen: DreadOut 2 komt naar de Nintendo Switch! Dat hebben uitgever Soft Source Publishing en ontwikkelaar Digital Happiness bekendgemaakt. De game is een vervolg op een ware cultklassieker en is al een aantal jaar te spelen op pc, PlayStation en Xbox. Een Switch-release bleef lange tijd uit, maar daar komt nu eindelijk verandering in.

DreadOut 2 is een third-person horrorgame waarin je speelt als de scholier Linda. Het stadje waar ze woont – en eigenlijk de mensheid als geheel – wordt bedreigd door duistere krachten en geesten. Gelukkig heeft Linda de gave om spoken te zien. Bijgestaan door haar trouwe smartphone is het aan haar om deze kwade verschijningen te bestrijden.

Ontdek het stadje en de omgeving, praat met de bewoners – het maakt niet uit of ze nog leven of niet – en gebruik je telefooncamera of andere wapens om de spectrale bedreigingen het hoofd te bieden. Kom meer te weten over de wereld van DreadOut en neem het op tegen de gevaarlijkste geesten in verschillende boss fights. Bereid je maar vast voor op een bloedstollend avontuur.

Er is ook meteen een releasedatum aangekondigd: de game is vanaf 18 januari 2024 op je favoriete Nintendo-console. Daar hoort uiteraard ook een trailer bij. Die kun je hieronder bekijken.