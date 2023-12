Buurman en buurman in de ruimte.

Ontwikkelaar 2pt Interactive heeft er nog niets over gezegd, maar de oplettende kijker heeft Heavenly Bodies inmiddels al in de eShop kunnen zien staan. Deze game verscheen twee jaar geleden voor de PlayStation en Steam, maar over drie maandjes kunnen ook Switchgebruikers aan de gang. Want Heavenly Bodies komt in februari naar de Switch! Wat kan je precies verwachten van deze futuristische klusgame?

In Heavenly Bodies speel je een astronaut op een ruimtemissie. Tijdens deze missie moet er een hoop gebeuren: van onderzoek tot het bouwen van ruimte-teloscopen. Nou zijn dit al niet de makkelijkste opdachten, en het ontbreken van onze aardse zwaartekracht doet daar nog een schepje bovenop! Met je joysticks bestuur je de armen van je astronaut, en ook over de handen en benen oefen je controle uit. Hiermee probeer je je een weg door de ruimte en je opdrachten te banen.

Gelukkig hoef je niet alles alleen te doen: deze game biedt namelijk ook de mogelijkheid om (lokaal) samen met iemand anders te spelen. Al is natuurlijk nog maar de vraag of je elkaar dan niet steeds in de weg zit ;). Voor een indruk van de gameplay, kun je onderstaande trailer kijken die twee jaar geleden uitkwam voor de PlayStation. Kijk jij uit naar deze nieuwe (co-op)game, of blijf je liever met beide benen op de grond?