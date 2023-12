[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 49

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

A Highland Song

Prijs in de Nintendo eShop: €15,99 – 5 december 2023

A Highland Song is een avonturen-platformspel waarin je samen met Moira McKinnon op een muzikale tocht gaat door de Schotse Hooglanden. Het doel in deze game is om naar de heuvels komen, wat je kunt doen door verschillende routes te nemen. Het leuke aan deze titel is dat het verhaal zich aanpast aan welke weg jij hebt gekozen. Gaat het jou al rennend, springend en klimmend lukken om de eindbestemming te bereiken?

Born of Bread

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 5 december 2023

Born of Bread is een 2.5D turn based RPG waarin je in de huid kruipt van Loaf, een broodgolem gemaakt van meel. Hij gaat op pad om de wereld te redden van monsters uit een ander tijdperk. Onderweg maak je nieuwe vrienden die meereizen en zich aan je team toevoegen. Je ontdekt mysterieuze ruïnes, grote levendige steden en ontmoet interessante personages. De turn-based gevechten doen erg veel denken aan klassieke Paper Mario-games. Door middel van quick-time events en het indrukken van de juiste knoppen op het juiste moment doen je aanvallen meer schade. Ben jij de brood-nodige held van dit verhaal?

Outer Wilds

Prijs in de Nintendo eShop: €34,99 – 7 december 2023

Outer Wilds is een open-world mystery game. De game is al een tijdje uit, maar als je van plan bent deze titel te spelen raden we aan er niet al te veel over op te zoeken. Zo blijft de game het interessantst! Wij zullen ook niet teveel delen, behalve dat je in de huid kruipt van een astronaut die op pad wordt gestuurd om een constant evoluerend zonnestelsel te onderzoeken. Het blijkt namelijk dat er in dit zonnestelsel sprake is van een constante tijdlus die ervoor zorgt dat je elke 22 minuten weer overnieuw moet beginnen. Het is aan jou de taak om uit deze benarde situatie te komen en het mysterie van dit geheimzinnige zonnestelsel op te lossen.

