[December Prijzenfestival #1] Win 5x Avatar The Last Airbender: Quest for Balance voor de Nintendo Switch

De allereerste prijsvraag van dit jaar staat in het teken van Avatar The Last Airbender!

De decembermaand is vandaag officieel begonnen en dat kan maar één ding betekenen: het is weer tijd voor DN’s december prijzenfestival! Dat houdt in dat wij deze maand allerlei leuke dingen aan jullie mogen weggeven. De eerste prijsvraag begint trouwens meteen al goed, want wij mogen in samenwerking met Mindscape maar liefst vijf codes van Avatar The Last Airbender: Quest for Balance voor de Nintendo Switch verloten onder onze lezers!

Meedoen is dit keer erg eenvoudig. Het enige wat wij namelijk van jou vragen is onderaan dit artikel een reactie achter te laten. In die reactie moet je vermelden wat jouw leukste herinnering is aan Avatar The Last Airbender. Dat kan bijvoorbeeld een personage, een omgeving of juist een aflevering zijn. Het antwoord kan trouwens niet goed of fout zijn, waardoor iedereen kans maakt om te winnen! Meedoen met deze actie kan tot en met woensdag 5 december, dus wees er vooral snel bij!

Om te kunnen reageren heb je echter wel een account nodig op onze website. Heb je deze nog niet? Maak ‘m dan hier gratis en gemakkelijk aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. We nemen door middel van een e-mail contact met je op. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.