Komende lente planten en puzzelen in Botany Manor

Kijk hier de nieuwe release window announcement voor een sfeerimpressie.

Natuurrijke puzzelgame Botany Manor werd al in 2022 onthuld, maar vanaf vandaag hebben we ook een idee van wanneer we hem in de eShop zien verschijnen: de lente van 2024. Wat kan je verwachten van deze debuutgame van Balloon Studios?

Botany Manor speelt zich af in de 19de eeuw. Hier kruip je in de huid van de gepensioneerde botanica (plantkundige) genaamd Arabelle Greene. Planten zijn altijd haar passie gebleven, en daarom probeert ze om een collectie vergeten flora weer tot bloei te brengen. Dit is echter nogal een puzzel, want elke plant stelt weer andere eisen aan diens omgeving. Door Arabella’s landhuis en de omliggende tuinen goed te onderzoeken, verzamel je stukje bij beetje de informatie die je nodig hebt om elke plant de perfecte omgeving te bieden.

Maar het draait niet alleen om het uitvogelen van plantenwensen. Je krijgt ook de tijd om de omgeving op je eigen tempo te ontdekken en bewonderen. Zo leer je ook steeds meer over het leven van Arabella. Dat belooft dus een heerlijk ontspannen puzzelervaring te worden. Nieuwsgierig naar Botany Manor? Bekijk onderstaande trailer en laat ons in de comments weten wat je ervan vindt!