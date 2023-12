SteamWorld Build krijgt launch-trailer

De release wordt gevierd met een nieuwe trailer.

SteamWorld Build is sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en inmiddels heeft de game ook een bijbehorende lanceertrailer mogen ontvangen. De game is ontwikkeld door The Station, een intern ontwikkelteam binnen Thunderful. Voordat The Station opgenomen werd door Thunderful, hebben zij onder andere gewerkt aan Little Big Planet.

In SteamWorld Build is jouw planeet langzaam aan het uitsterven. Het is aan jou de taak om een dorpje te bouwen en te onderhouden, terwijl jouw inwoners graven naar oude technologie. Dit is hun enige kans om te overleven. Het wordt je alleen niet makkelijk gemaakt, aangezien je tijdens het graven te maken krijgt met kwade wezens. Het zou immers geen SteamWorld-game zijn, zonder een unieke twist te geven aan een klassiek genre.

